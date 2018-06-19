رئيس الحكومة التونسية الأسبق يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية

قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019 حتى لو قدّمت حركة النهضة مرشّحا، مُضيفا "من الواجب الوطني التقدم لإنقاذ البلاد".



وأكد الجبالي، في تصريحات اليوم "الثلاثاء" أن الحكومة تمر بوضع اقتصادي صعب، وأنّ هنالك أولويات في هذه المرحلة، منها مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العامة وإعادة التوازنات المالية والتي تتطلب إجراءات سريعة.



وتقدّم الجبالي بمبادرة دعا من خلالها كلّ من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، مُضيفا "أوجه نداء لمن​ كان يقاوم الاستبداد وسأكون من بينهم لتشكيل جبهة رئاسية يتم الاتفاق فيما بينها على برنامج رئاسي ويقومون فيما بينهم بترشيح شخص لخوض السباق الرئاسي".