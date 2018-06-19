الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية ومقتل 26 حوثيا شرق صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية شرق العاصمة اليمنية صنعاء بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.



وقال المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن قوات الجيش حررت سلسلة جبال الذرع الاستراتيجية، واستعادت جبل قرن ودعه في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.



وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد زرعت هذه المواقع بالعديد من الألغام، لكن قوات الجيش تمكنت من تحريرها، بعد معارك عنيفة.



وأوضح أن المعارك خلفت أكثر من 26 قتيلا من عناصر ميليشيات الحوثي وعشرات الجرحى.



وأكد الشندقي أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة في ظل تقدم كبير للجيش الوطني، وفرار لعناصر الميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.