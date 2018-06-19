تعرف على أعراض الإصابة بجفاف العين وتجنب الأخطاء المسببة له

أعراض خطيرة لا تغفليها مؤشر لإصابتك بجفاف فى العين

أخطاء كارثية توقف عنها سبب فى إصابتك بجفاف العين

قواعد صحية ألتزمى بها تحميك من الإصابة بجفاف العين



جفاف العين واحد من أهم الأعراض الشائعة التى تواجه الكثيرون فى الصيف بسبب الأرتفاعات المستمرة فى درجات الحرارة والكثير من الأخطاء التى تلحق الضرر بالعين وتسبب جفافها إليك أبرز تلك الأخطاء وأهم أعراض إصابتك بجفاف العين وحيل طبيعية للتقليل منه



أعراض جفاف العين .



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هى تعد أبرز أعراض جفاف العين هى إحمرار العين وشعورك المستمر بحساسية للضوء ووجود جسم غريب داخل العين مع الإحساس بالحكة وعدم الراحة ..



أخطاء كارثية ..



أخطاء تسبب الجفاف وفقًا لموقع "بولد سكاى" الهندى.



1- عدم أخذ قسط من الراحة من وقت لآخر خاصة لمن يعملون أمام أجهزة الحاسوب لساعات



2- إهمال ارتداء النظارة الشمسية فترة الظهيرة مما يعرض العين للجفاف.



3 –اللجوء إلى أدوات المكياج الرديئة والتى تسبب حدوث جفاف للعين.



4- الإفراط فى التدخين مما يسبب تلف العصب البصري والشبكية.



5- القراءة في الأضواء الخافتة مما يؤثر سلبًا على العين ويتسبب في صداع



6 – ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم يتسبب فى ألم في العين وإحمرار وحساسية.



تفادى الجفاف بحيل سريعة



أما عن أفضل الحيل لتفادى جفاف العين هى

1- اللجوء إلى التحديق في المسافة لمدة 2 إلى 5 دقائق وإغلاقها بانتظام لترطيب العين وعدم جفافها



2- احذر عند استخدام مجفف شعر توجيه تدفق الهواء بعيدًا عن وجهك



3- ضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك أسفل مستوى العين حتى لا تضطرى توسع عينيك بشكل انعكاسي مما يتسبب فى تبخر الدموع.



4- الإبتعاد عن المناطق التى يكثر فيها المدخنين لأن الهواء المنبعث من التدخين يتسبب فى جفاف العين



طرق تساعد فى القضاء على جفاف العين



كما جاء فى موقع "شير كير" فهناك مجموعة من الطرق التى تساعد فى القضاء على مشكلة جفاف العين وتتمثل تلك الطرق فى الآتي:



- وضع كمادات من عصير الخيار والبطاطا.

- دهن العين بزيت فيتامين اى.

- زيت فيتامين "ه".

- وضع كمادات أكياس الشاي الأخصر.

