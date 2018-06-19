ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيطاليا تطالب وكالة الحدود الأوروبية بممارسة عملها في أفريقيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:02 م
وزير النقل الإيطالي
وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي
روما رويترز
قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي اليوم الثلاثاء إن بلاده تريد من وكالة الحدود الأوروبية عدم السماح للمهاجرين بالإبحار من الدول التي يتوقفون فيها بشكل مؤقت بدلا من ممارسة نشاطها في البحر المتوسط.

وتأتي تصريحات تونينلي في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الشعبوية الجديدة بإغلاق موانيها أمام سفن إنقاذ اضطرت إحداها لإنزال أكثر من 600 مهاجر في إسبانيا في مطلع الأسبوع وفي الوقت الذي تصدرت فيه من جديد قضية الهجرة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

وقالت مسودة بيان قبل اجتماع قمة يعقده الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إن ضغوط إيطاليا وألمانيا ساعدت في دفع الاتحاد الأوروبي للموافقة على أن يبحث الأسبوع المقبل إنشاء أرصفة في شمال أفريقيا ومناطق أخرى لإنزال المهاجرين لتقييم طلبات اللجوء قبل دخول مقدميها إلى أوروبا.

وتدير وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي(فرونتيكس) عملية قبالة ساحل إيطاليا بتنسيق وثيق مع قوات خفر السواحل المحلية للقيام بدوريات باستخدام عشر سفن وطائرتين وطائرتين هليكوبتر.

ومنذ نهاية 2013 سافر مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من العنف والفقر، في أفريقيا والشرق الأوسط في الغالب، إلى ليبيا ثم يحاولون بعد ذلك الوصول إلى أوروبا بحرا. ولقى آلاف حتفهم خلال هذه الرحلة.

وقال تونينلي في مؤتمر صحفي في روما "لا نريد قيام فرونتيكس بعمليات إنقاذ في البحر ثم لا تجد أمامها بعد ذلك أي خيار سوى نقل من تم إنقاذهم إلى الموانئ الإيطالية.

"المعركة التي نخوضها.. هي نقل فرونتيكس إلى أرض صلبة في دول العبور.

"الهدف السياسي هو عدم السماح لهم (للمهاجرين) بالمغادرة في المقام الأول".

ترشيحاتنا

تياجو سونيك يمنح منتخب السنغال هدفا فى مرمى بولندا .. فيديو وصور

وزير الرياضة يكشف سر زيارته للنادي الأهلي

تابع لايف مباراة بولندا والسنغال بث مباشر اليوم 19-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

ماذا قال كوبر عن صلاح قبل ساعات من مواجهة روسيا؟.. فيديو

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة مصر وروسيا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة تونس وانجلترا

برلماني روسي يعلق على رغبة تركيا في امتلاك أقوى مقاتلة بالعالم

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا.. محمد صلاح يقود الفراعنة

شاهد.. مشجعات مصر في روسيا.. وأجواء ما قبل مباراة المنتخب

سفارة مصر بروسيا تطمئن على مواطنين تعرضا لوعكة صحية بموسكو

المالية تنفي فرض ضرائب على عربات الفول والآيفون

شاهد.. سيلفي نجوم الفن مع المشجعين قبل مباراة مصر وروسيا

كوبر يستقر على تشكيل مصر أمام روسيا.. وصلاح أساسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر | لايف
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال وبولندا
سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات
سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية
بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟