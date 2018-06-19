ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:00 م
محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. شاهد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي ستاد المصري، بحضور عضوي مجلس الإدارة: علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وحسن عمار، عضو مجلس الإدارة.

وقدم المحافظ الشكر لجميع اللاعبين علي أدائهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مشاركة الفريق في الكأس الكونفدرالية للعام الثالث علي التوالي، مؤكدا على أن ذلك لم يأتي من فراغ إنما نتاج جهد وعرق طوال الموسم تحت قيادة جهاز فني محترم علي أعلي مستوي، وأنه يضع كل ثقته في الجهاز بقيادة حسام الحسن، المدير الفني.

وأشار إلى أنه حرص علي زيارة التدريبات للتأكيد علي أن بورسعيد وجميع أجهزتها تدعم الكيان الكبير للنادي المصري ومساندة له، وأن جماهير بورسعيد العاشقة لفريقها تنتظر من اللاعبين الكثير والكثير طالما أدخلوا البهجة والسعادة عليهم طوال الفترة الماضية.

ووجه محافظ بورسعيد حديثه للاعبين قائلا: أمامكم فرصة ذهبية لكتابة أسماءكم بحروف من نور في سجل العظماء بالنادي، وبالجهد والعرق نستطيع تحدي الصعاب والوصول لمنصات التتويج".
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو
محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. الأردن تستفز قطر بهذا المنشور

وزير الرياضة يكشف سر زيارته للنادي الأهلي

كأس العالم 2018..أزمة مدوية فى تونس بعد الخسارة أمام الإنجليز

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

دفن الفنانة آمال فريد دون جنازة في سرية تامة

شاهد.. فيديو تسبب في إقالة رئيس هيئة الترفيه السعودية

مدرب روسيا يستقر على تشكيل هجومى نارى فى مواجهة مصر

غدا.. عقد قران مى سليم ووليد فواز بحضور الأهل والأصدقاء

كأس العالم 2018.. صدمة في تشكيل كولومبيا أمام اليابان

أمطار شديدة تداهم ملعب كريستوفسكي قبل مباراة منتخب مصر وروسيا

شاهد.. القط أخيل يتوقع الفائز في مباراة مصر وروسيا

شاهد.. سيلفي نجوم الفن مع المشجعين قبل مباراة مصر وروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر | لايف
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال وبولندا
سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات
سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية
بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟