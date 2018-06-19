محافظ بورسعيد يشهد تدريبات النادي المصري.. فيديو

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي ستاد المصري، بحضور عضوي مجلس الإدارة: علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وحسن عمار، عضو مجلس الإدارة.



وقدم المحافظ الشكر لجميع اللاعبين علي أدائهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مشاركة الفريق في الكأس الكونفدرالية للعام الثالث علي التوالي، مؤكدا على أن ذلك لم يأتي من فراغ إنما نتاج جهد وعرق طوال الموسم تحت قيادة جهاز فني محترم علي أعلي مستوي، وأنه يضع كل ثقته في الجهاز بقيادة حسام الحسن، المدير الفني.



وأشار إلى أنه حرص علي زيارة التدريبات للتأكيد علي أن بورسعيد وجميع أجهزتها تدعم الكيان الكبير للنادي المصري ومساندة له، وأن جماهير بورسعيد العاشقة لفريقها تنتظر من اللاعبين الكثير والكثير طالما أدخلوا البهجة والسعادة عليهم طوال الفترة الماضية.



ووجه محافظ بورسعيد حديثه للاعبين قائلا: أمامكم فرصة ذهبية لكتابة أسماءكم بحروف من نور في سجل العظماء بالنادي، وبالجهد والعرق نستطيع تحدي الصعاب والوصول لمنصات التتويج".