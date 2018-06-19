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كأس العالم

وزير الرياضة: عودة الجماهير إلى الملاعب في مقدمة اهتماماتي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي أحد أهم وأكبر القلاع الرياضية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكون بحاجة لدعم ومساندة النادي للأهلي خلال الفترة المقبلة، لإنجاز العديد من الملفات المهمة.

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الوزارة بملف عودة الجماهير للملاعب من جديد، مؤكدًا على وجود حملة كبيرة ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الأهلي وباقي الأندية لإتمام هذه الخطوة بنجاح.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن الأمر سيشمل الاهتمام أيضًا باتخاذ نموذج الجماهير في كأس العالم، المقام حاليًا في روسيا، من أجل الاستفادة منه في توعية الجماهير، لضمان عودتها إلى المدرجات بشكل لا يترتب عليه حدوث أي أزمات من أي نوع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الجماهير بمختلف انتماءاتها للنجاح في تنفيذ هذا الملف الهام، الذي يأتي على رأس أولوياته، بعد تكليفه رسميًا بوزارة الشباب والرياضة.

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