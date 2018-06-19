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محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش مشكلات سير العمل بالمستشفيات .. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:03 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يناقش مشكلات سير العمل بالمستشفيات .. صور
وائل شاهين
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع إدارة التمريض بالمديرية بحضور الأستاذة بدرية عبد الصبور مدير الإدارة ومشرفي التمريض،  حيث تمت مناقشة معوقات ومشكلات سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية وطرق حلها والعمل علي تأدية الخدمة الطبية بالمستشفيات بصورة جيدة ، كما تم مناقشة السلبيات التي ظهرت أثناء مرور وكيل الوزارة علي المستشفيات خلال فترة العيد .

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة تحسين مستوي الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتكثيف الدورات التدريبية للتمريض وتقييم المتدربين بعد إنهاء الدورة التدريبية .

وأكد على أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة التمريضية ودورهم في تخفيف آلام المرضى، حيث إن قطاع التمريض من أهم الركائز الأساسية لوزارة الصحة والتي يقع علي عاتقها دور كبير في تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمواطنين والذي يجب أن يتم علي الوجه الأكمل.
وكيل صحة الشرقية يناقش مشكلات سير العمل بالمستشفيات .. صور
وكيل صحة الشرقية يناقش مشكلات سير العمل بالمستشفيات .. صور
وكيل صحة الشرقية يناقش مشكلات سير العمل بالمستشفيات .. صور

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