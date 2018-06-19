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هيئة الأوقاف تعقد دورة تدريبية لعدد من موظفي الشئون القانونية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:57 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
تقيم هيئة الأوقاف دورة تدريبية متخصصة في الشئون القانونية لـ 120 من محامي الهيئة وأخصائيي الشئون القانونية بها مطلع يوليو القادم، وسيتم مخاطبة المناطق بالمستهدفين في الدورة المتخصصة ، والتي سيحاضر فيها نخبة من كبار المستشارين المهتمين بشئون الأوقاف، علمًا بأن هذه الدورات ستتوالى لتشمل جميع العاملين بالهيئة في مختلف التخصصات ، وستكون هناك مكافآت وجوائز لكل من يجتاز هذه الدورات بنجاح. 

يأتي ذلك في إطار خطة رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، وفي إطار خطة الوزارة والهيئة للتدريب والتأهيل.

وأضافت الهيئة في بيان لها منذ قليل أنه سيتم الاستعانة بالأكثر تفوقًا في العمل القيادي، سواء بديوان عام هيئة الأوقاف ، أو بمناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وتعد الهيئة لعدد من الدورات في مجالات الملكية والهندسة والشئون المالية والموارد البشرية يعلن عنها تباعًا ، وستكون الدورة الأولى في الفترة من السبت الموافق 7 / 7 / 2018م وحتى الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2018م ، كما ستضم الدورة بعض العاملين بالشئون القانونية وشئون الأوقاف بديوان عام الوزارة.

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