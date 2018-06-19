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محافظات

محافظ أسيوط يرفع سعر بيع البوتاجاز إلى 51 جنيها من المستودع

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:04 م
المهندس ياسر الدسوقى
المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
إيهاب عمر
وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على رفع سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية على أن تكون سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو تباع للمستهلك بسعر 51 جنيها من مقر المستودع وفى حالة توصيلها للمستهلك "ديليفرى " تباع بسعر 55 جنيهًا للاسطوانة، أما أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلو تصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات ومن مقر المستودع بسعر 100 جنيه للاسطوانة .

وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – الى ان تحديد سعر بيع اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة يأتى بناء على مذكرة مديرية التموين بأسيوط بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2018 الخاص بتحديد أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمستهلك فى اعقاب الاجراءات الاقتصادية الى اتخذتها الحكومة وزيادة اسعار المواد البترولية .

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالاسعار الجديدة وعدم بيع الاسطوانات بالسوق السوداء ومنع استغلال المواطنين مشيرا الى انه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية او اى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية او الخارجية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) ورقم الشكاوى الحكومية ( 16528 ) التابع لمجلس الوزراء بالاضافة الى الارقام ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .


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