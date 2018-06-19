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شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:30 م
محمود الخطيب واشرف
محمود الخطيب واشرف صبحي
ريهام بكير - عبدالحكيم ابوعلم
  • أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: الأهلي والزمالك قيمتهما كبيرة
  • الخطيب: نتطلع للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مشروعات وطنية

في أول زيارة رسمية له عقب توليه حقيبة الشباب والرياضة، زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وكان في استقباله، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه العامرى فاروق وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة آليات تنمية الاستثمار الرياضي وتحقيق التقدم والتطور للرياضة المصرية.

ووصف وزير الشباب والرياضة ناديي الأهلي والزمالك بالحصانين اللذين يقودان الرياضة المصرية بقيمتهما ومكانتهما الكبيرة بالمجتمع، مهنئا مجلس إدارة النادي الأهلي بعقد الرعاية الجديد الذي يؤكد نجاح التسويق الرياضي بالنادي.

كما أكد الوزير أهمية عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات، مبينا أنه سيتم تنفيذ حملة توعوية كبيرة خلال الفترة المقبلة كمبادرة لعودة الجماهير المصرية إلى المدرجات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرياضية الكبري ومنهم ناديي الأهلي والزمالك.

ومن جانبه، أكد الخطيب حرص النادي الأهلي على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة تأكيدًا على خدمة الرياضة المصرية، مرحبا بزيارة الوزير لمقر النادي الأهلي، متمنيا له التوفيق في مهامه على صعيد قطاعي الشباب والرياضة.

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