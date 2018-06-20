روسيا تعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات من السلع الأمريكية

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم اورشكين، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستفرض قريبا رسوما إضافية على الواردات من السلع الأمريكية التي لها بدائل في السوق المحلية، ردا على الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم.





ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيان للوزير الروسي قوله: "نظرًا لحقيقة أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إجراءات وقائية في شكل رسوم استيراد إضافية على الصلب والألمنيوم وترفض تقديم تعويضات عن الخسائر التي تعانيها روسيا، ستستخدم روسيا حقها في منظمة التجارة العالمية وتطبق إجراءات مشابهة فيما يتعلق بالواردات من الولايات المتحدة".



