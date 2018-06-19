ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:01 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور
وائل شاهين
أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأداء عمل الفريق المكون من مركز المعلومات وشئون العاملين والعلاقات العامة بالمديرية والذي يقوم بميكنة ملفات وكافة بيانات جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الفئات من خلال ملف شامل لكل موظف بالمديرية.

وقام الفريق بإدخال أكثر من ٢٧٠٠ ملف للعاملين خلال أسبوعين فقط شامل كافة بياناتهم بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات إستلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها حتي بلوغه السن القانوني للمعاش

والجدير بالذكر أن عدد العاملين التابعين للمديرية يصل لأكثر من ٤٥ ألف عامل سيتم ميكنة ملفاتهم جميعًا ألكترونيًا.

وأضاف وكيل الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار تحويل القطاع الصحي بالشرقية الكترونيًا بشكل مرحلي وأنه يوجد خطة لميكنة كافة الإدارات بهدف الأرتقاء بجودة الأداء .
وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور
وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور
وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

جماهير السعودية تحتشد أمام الكرملين قبل لقاء أوروجواي.. فيديو

تردد القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

شاهد.. القط أخيل يتوقع الفائز في مباراة مصر وروسيا

حقيقة تراجع bein sports المفتوحة عن إذاعة مباراة مصر وروسيا

حالة وحيدة تمكن منتخب مصر من الفوز على الدب الروسي بالمونديال

ننشر تفاصيل واقعة آداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

كأس العالم 2018.. صدمة في تشكيل كولومبيا أمام اليابان

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

الإفتاء تكشف عن طاعة قال عنها النبي إنها تدخل الجنة

أول تعليق إماراتي على إعلان قطر تكاملها كليا مع إيران

شاهد.. حيوان الليمور يتنبأ بنتيجة مباراة مصر وروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر | لايف
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال وبولندا
سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات
سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية
بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟