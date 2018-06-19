وكيل صحة الشرقية يشيد بفريق ميكنة ملفات العاملين .. صور

أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأداء عمل الفريق المكون من مركز المعلومات وشئون العاملين والعلاقات العامة بالمديرية والذي يقوم بميكنة ملفات وكافة بيانات جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الفئات من خلال ملف شامل لكل موظف بالمديرية.



وقام الفريق بإدخال أكثر من ٢٧٠٠ ملف للعاملين خلال أسبوعين فقط شامل كافة بياناتهم بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات إستلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها حتي بلوغه السن القانوني للمعاش



والجدير بالذكر أن عدد العاملين التابعين للمديرية يصل لأكثر من ٤٥ ألف عامل سيتم ميكنة ملفاتهم جميعًا ألكترونيًا.



وأضاف وكيل الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار تحويل القطاع الصحي بالشرقية الكترونيًا بشكل مرحلي وأنه يوجد خطة لميكنة كافة الإدارات بهدف الأرتقاء بجودة الأداء .