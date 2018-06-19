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بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:02 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يقدم موقع صدى البلد خدمة يوتيوب HD | مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 19-6-2018 يلا شوت لايف رابط اون لاين الاسطورة كاس العالم، مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم كأس العالم 2018، نقل مباشر يوتيوب مصر وروسيا بدون تقطيع يلا شووت رابط مصر وروسيا اليوم بطولة كاس العالم مباشر .

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معلومات عن مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم مصر Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

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