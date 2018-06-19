بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

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معلومات عن مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم مصر Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).



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