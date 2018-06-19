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كأس العالم

أرقام وإحصائيات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم بروسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:42 م
صدى البلد
أ.ش.أ
شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018)، العديد من المفاجآت منها سقوط منتخب ألمانيا (حامل اللقب) في فخ الهزيمة أمام المكسيك بهدف نظيف، بالإضافة إلى تعثر المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي وتعادلهما مع منتخبي إيسلندا وسويسرا بالنتيجة ذاتها (1/1).

وشهدت ال 16 مباراة حصيلة منافسات الجولة الأولى للمجموعات الثماني العديد من الأرقام والإحصائيات أبرزها:
- تسجيل 38 هدفا في هذه الجولة بمعدل 2,3 هدف في كل مباراة، حيث تم إحراز 15 هدفا في الشوط الأول و23 هدفا في الشوط الثاني.. بينما تم تسجيل 49 هدفا في الجولة الأولى بمونديال البرازيل 2014، حيث تم إحراز 20 هدفا في الشوط الأول و29 هدفا في الشوط الثاني.

- احتساب 9 ضربات جزاء تم تسجيل 7 منها، فيما أضاع نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ضربة جزاء أمام إيسلندا، كما أهدر لاعب بيرو كريستيان كويفا الضربة الأخرى أمام الدنمارك.. بينما تم احتساب 6 ضربات جزاء في الجولة الأولى بدور المجموعات في مونديال البرازيل 2014 وسجلت جميعها.

- تم إشهار 49 بطاقة صفراء بمعدل 3 إنذارات في كل مباراة، كما حصل اللاعب الكولومبي كارلوس سانشيز على البطاقة الحمراء وهى حالة الطرد الوحيدة في هذه الجولة.. بينما تم إشهار 45 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء في الجولة الأولى بمونديال البرازيل 2014.

- 4 أهداف عكسية سُجلت بالخطأ من اللاعب في مرمى فريقه أو كما يطلقون عليها "النيران الصديقة".. بينما شهدت الجولة الأولى بمونديال البرازيل 2014، ثلاثة أهداف عكسية.

- انتهاء 13 مباراة بفوز أحد المنتخبين و3 مباريات بالتعادل الإيجابي أبرزها مباراة البرتغال وإسبانيا والتي انتهت بنتيجة (3/3) وهى المباراة التي شهدت أكثر عدد من الأهداف حتى الآن.. بينما انتهت مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في مونديال البرازيل ب 14 فوزا وتعادلين.

- منتخب السنغال هو المنتخب الإفريقي الوحيد الذي حقق نتيجة إيجابية في هذه الجولة، بعد فوزه الثمين بهدفين مقابل هدف على نظيره البولندي، وذلك بعد خسارة منتخبات مصر والمغرب وتونس في اللحظات الأخيرة أمام منتخبات أوروجواي وإيران وإنجلترا، فضلا عن خسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين.

- لم يحصد أي منتخب عربي أي نقطة في هذه الجولة، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي بخماسية نظيفة من المنتخب الروسي في افتتاح المونديال، وخسارة منتخبات مصر والمغرب وتونس.

وتنوعت أهداف مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بروسيا ما بين تسديدات من داخل منطقة الجزاء ومن خارجها والتسجيل بالقدم اليمنى أو باليسرى، فضلا عن ضربات الرأس والكرات الثابتة وضربات الجزاء، حيث جاء 17 هدفا بالقدم اليمنى (6 ضربات جزاء - 4 تسديدات من خارج منطقة الجزاء - 7 تسديدات من داخل منطقة الجزاء) ، و9 أهداف بالقدم اليسرى (ضربة جزاء - 4 تسديدات من داخل منطقة الجزاء - 4 تسديدات من خارج منطقة الجزاء) ، بالإضافة إلى 8 أهداف بضربات الرأس، فضلا عن 4 أهداف عكسية.

- يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف، يليه كلا من الإسباني دييجو كوستا والبلجيكي روميلو لوكاكاو والإنجليزي هاري كين والروسي دينيس تشيريشيف برصيد هدفين لكل منهم.

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