الحكم على 4 متهمين بالسجن 3 سنوات فى قضية تظاهر بالمنيا

قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وامنة سر محسن الشمى بمعاقبة 4 متهمين غيابيا بالسجن 3 سنوات فى قضية تظاهر بمركز العدوة بالمنيا عام 2015.



واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد أن اطلعت المحكمة على المستندات ومقاطع الفيديو مرفقة بأوراق القضية.



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى يناير 2016 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة والدعوة إلى تخريب منشآت عامة.