الإماراتي محمد عبدالله حكما لمباراة فرنسا وبيرو بالمونديال

أعلنت لجنة الحكام في مونديال كأس العالم 2018 تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة لقاء منتخب فرنسا مع بيرو في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالمونديال، والتى سوف تقام يوم الخميس المقبل على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا" .



وأصبح عبد الله ثاني حكم عربي يدير مباراة في النسخة الحالية للعرس الكروي العالمي، بعدما سبقه البحريني نواف شكر الله الذي ادار مباراة بولندا مع السنغال.



ويعد عبدالله من الحكام المميزين في القارة الآسيوية حيث ادار مباريات في بطولة كأس آسيا التي أقيمت عام 2015.