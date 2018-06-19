ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نوال الزغبي تطرح كليبها الجديد قالوا.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:44 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سعيد فراج
طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أعمالها الفنية "قالوا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويأتي ذلك بعد أن قامت نوال الزغبي بطرح أغنية الكليب منفردة على يوتيوب، في شهر مايو الماضي، وقامت بتصويرها بعدها، لتطرح كليب الأغنية بالتزامن مع موسم عيد الفطر والموسم الصيفي.

أغنية "قالوا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وطرحتها نوال الزغبي في شهر مايو الماضي، قبل أن تطرح كليب الأغنية.

ترشيحاتنا

مباراة مصر وروسيا .. شوط أول سلبي وصلاح يهدر هدفين..صور

نيمار دا سيلفا على أبواب مغادرة مونديال روسيا

ناشط سعودي يطالب مصر بالثأر لبلاده بعد الهزيمة من روسيا

شاهد.. فيديو تسبب في إقالة رئيس هيئة الترفيه السعودية

ننشر تفاصيل واقعة آداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

شاهد.. سيلفي نجوم الفن مع المشجعين قبل مباراة مصر وروسيا

شاهد.. المصريون في قطر يتابعون مباراة المنتخب وروسيا

بث مباشر مصر وروسيا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

شاهد.. مشجعات مصر في روسيا.. وأجواء ما قبل مباراة المنتخب

شاهد .. المصريون يهتفون من روسيا : إن شاء الله حنكسب

رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر

تمساح الشرقية في قبضة الشرطة بعد رعب الأهالي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

الجماهير المصرية لمنتخب روسيا: صلاح عاد ليلتكم سودا

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

فيديو

مباراة مصر وروسيا .. 30 دقيقة .. الشناوي يتألق ورقابة لصيقة على محمد صلاح..صور
بث مباشر HD كورة لايف مباراة مصر وروسيا اليوم 19-6-2018 يلا شوت مصر
تابع لايف مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم 19-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة
مباراة مصر وروسيا .. الدب الروسي يحاصر الفراعنة ومروان محسن يهدر هدفا ..صور
شاهد .. المصريون يهتفون من روسيا : إن شاء الله حنكسب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟