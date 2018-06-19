نوال الزغبي تطرح كليبها الجديد قالوا.. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أعمالها الفنية "قالوا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.



ويأتي ذلك بعد أن قامت نوال الزغبي بطرح أغنية الكليب منفردة على يوتيوب، في شهر مايو الماضي، وقامت بتصويرها بعدها، لتطرح كليب الأغنية بالتزامن مع موسم عيد الفطر والموسم الصيفي.



أغنية "قالوا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وطرحتها نوال الزغبي في شهر مايو الماضي، قبل أن تطرح كليب الأغنية.

