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أخبار العالم

قائد ميداني يمني يعلن بدء تطهير مطار الحديدة من الألغام

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:18 م
تطهير مطار الحديدة
تطهير مطار الحديدة
كشف قائد اللواء الأول بقوات العمالقة اليمنية العميد رائد الحبهي أن القوات بدأت تطهير مطار الحديدة من الألغام بعدما نجحت في السيطرة عليه.

وقال الحبهي، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" إن قواته تنتظر ساعة الصفر لدخول مدينة الحديدة في الأيام القليلة القادمة بعد نجاحها في تحرير المطار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تجري على مراحل.

ولفت إلي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تقدم القوات إلى الحديدة ثم إلى صنعاء وكل مناطق اليمن لتطهيرها من الميليشيات الحوثية الإنقلابية، مؤكدا ارتفاع معنويات قواته وهي في انتظار ساعة الصفر من أجل التقدم إلى كافة المناطق المتبقية وتحريرها.

وكان القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربي، فرضت سيطرتها الكاملة على المطار.

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