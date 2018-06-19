مشروبان لحمايتك من نزلات البرد في روسيا

تعتبر التغيرات الجوية من أكثر الأمور التي تسبب الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولا يعلم الكثير كيفية التصدى لمشكلة التقلبات الجوية خاصة فى روسيا، وذلك بالتزامن اليوم مع مباردة مصر وروسيا.



فكما جاء فى موقع "برايد سايد" المعني بأخبار الصحة، فهناك مجموعة من المشروبات التي تساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة والتي تساهم فى الوقاية من مخاطر التعرض لنزلات البرد الشديدة، والتي يتمثل أهمها في تناول كوب من عصير الليمون.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول البرتقال بصورة مستمرة تساعد فى تعزيز فيتامين "سي" في الجسم وهو ما يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بنزلات البرد، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الكيوى يساهم فى القضاء على مشكلة ضعف المناعة، وكذلك مشروب البطيخ والمشمش والبقدونس بالخيار.

