شاشات عرض بمركز شباب محمد صلاح بالغربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تجهيز شاشة العرض الكبري بمركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، استعدادا لمشاهدة المباراة الثانية للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 م .



وجهزت إدارة المركز بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية القاعة الكبرى من مركز الشباب بوضع شاشة عملاقة ومكبرات صوت ومقاعد من أجل استقبال المواطنين الذين حرصوا على ترديد هتافات "تحيا مصر ...بنحبك يا صلاح " .



وأشار المحاسب محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الى فتح كافة مراكز الشباب أمام المواطنين لمشاهدة مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم من خلال شاشات عملاقة في كل مركز كما جهزت المديرية شاشة عملاقة وقامت بوضعها أمام البوابة الرئيسية لاستاد طنطا.

