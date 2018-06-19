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كأس العالم

مدرب المغرب: لم نضع خطة خصيصا لوقف كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:30 م
صدى البلد
أ.ش.أ
أكد هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب أنه لا يمتلك خططا خاصة لوقف كريستيانو رونالدو فقط، بل أن هدفه الرئيسي هو إيقاف خطورة الفريق البرتغالي ككل.

وأكد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقد بملعب لوجنيكي في موسكو حيث تقام مواجهة المغرب والبرتغال يوم غد ، نقلته وكالة الانباء الاسبانية اليوم الثلاثاء أن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز على حساب البرتغال للمضي قدما في المونديال .

وأوضح أنه "إذا خصص ثلاثة مدافعين لمراقبة كريستيانو ، فمن سيراقب الباقين ، مضيفا أن الفريق البرتغالي يمتلك لاعبين جيدين للغاية، ولا يجب أن ننسى أنهم أبطال أوروبا".

وأضاف "صحيح أن رونالدو أحد أفضل اللاعبين في هذا المونديال، وما يتعين علينا فعله هو أن نكون في قمة تركيزنا، لاننى حتى إذا وضعت خطة لإيقافه، فإنه يجد طريقة للإفلات لانه لاعب استثنائي.

وشدد على أن منتخبه يجب أن يكون حاسما في كل كرة وأن نثق (مجددا) في نقاط قوتنا ونحاول الاستفادة منها.

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