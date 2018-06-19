زحام شديد بأندية وكافيهات الدقهلية لمتابعة مباراة مصر وروسيا

امتلأت الأندية والكافيهات في الدقهلية بالمشجعين لمؤازرة المنتخب الوطني أمام المنتخب الروسي وتفاعلوا مع المباراة بشغف شديد.



وهتف الحاضرون للنجم محمد صلاح ومصر وحملوا الأعلام المصرية وصور النجم محمد صلاح مرددين مصر مصر تحيا مصر.



يذكر أن هذه هى المباراة الثانية لمصر فى بطولة كأس العالم وقد أدى المنتخب اولى مبارياته امام اوروجواى وخسرها بهدف فى الدقيقة الأخيرة حيث قدم مباراة جيدة.