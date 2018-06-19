جولات لمديري الأمن على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس.. فيديو

قام مديرو أمن "الجيزة ، المنوفية ، كفرالشيخ، الإسماعيلية ، المنيا ، أسيوط، سوهاج ، الأقصر" بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات.



كما قامو بالمرور على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تزامنا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود.



وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجا عن القانون.



ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التصدى لكافة أشكال الخروج على القانون .

