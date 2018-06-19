بعد استخدام خبيرة تجميل له.. 7 فوائد مذهلة لإفرازات الحلزون على البشرة

تستخدم الإفرازات التي ينتجها الحلزون في العديد من كريمات العناية بالبشرة والتجميل، لا سيما لشد الوجه أو في التخلص من البثور، ولكن اليابان تخطت حدود استخراج المستحضر اللازم منه إلى استخدامه طازجًا عبر وضع الحلزون مباشرة على الوجه ليتنقل ويفرز الموادّ المفيدة على البشرة، وهذا ما أقدمت على فعله المذيعة وخبيرة التجميل الشهيرة جويل مراد، وقامت بنشر صورا لها وهي تضع الحلزونة على وجهها، لتحارب به التجاعيد.



ويعد الحلزون معبأً بالمغذيات المحببة للجلد، حيث أن إفرازات الحلزون (المعروف باسم وحل الحلزون) قامت باكتساح العالم العربي والغربي، وقد يبدو الشكل المركّز من المخاط الذي تنتجه قواقع الحلزون غريبة، لكن العديد من الدراسات أكدت أن إفرازات الحلزون تحمل سبعة فوائد غير متوقعة للبشرة، وفقا لما نشر في موقع "life.laseraway"، ومنها:



1- يغذي ويحمي:

يحتوي إفرازات الحلزون على حمض الهيالورونيك، وبروتين سكري ، بروتيوغليكان ، ببتيدات مضادة للميكروبات والنحاس، وكلها تحارب الشيخوخة المبكرة، وتساعد هذه المواد الغذائية على حماية جلد الحلزون من التلف، والعدوى ، و الجفاف، وتحميه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، حيث انهم يفعلون نفس الشيء بالنسبة للبشر أيضًا.



2. تلاشى ندبات حب الشباب، والتجاعيد، وعلامات التمدد:

يحتوي إفرازات الحلزون على إنزيمات fibrinolytic التي تعزز أكسدة خلايا الجلد، مما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة، وهذه الانزيمات أيضا تعزيز التغذية المناسبة للبشرة، وما هو أكثر من ذلك ،فهو يحتوي ايضا على حمض الجليكوليك ، وهو مقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويشجع على تجديد الخلايا، مما يساهم بشكل كبير في تلاشي الندوب وكذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



3.يحارب حب الشباب والبكتيريا:

ويمتلئ إفرازات الحلزون بالمضادات الحيوية الطبيعية، مما يجعله يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب التي تعيش على سطح الجلد، والنتيجة هي الحصول على جلد أكثر وضوحا مع الاستخدام المتسق.



4. مقشر مذهل، ويزيل خلايا الجلد الميت:

وتتميز إفرازات الحلزون أنه يزيل خلايا الجلد الميته ويحفز تجديد الخلايا، وهذا يسوي بشرتك ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة، وبقع العمر، والتجاعيد. وتعزى خصائصه التقشير إلى الكولاجين الطبيعي، والإيلاستين ، وحمض الجليكوليك الموجود فيه.



5- يشفي من الجروح والحروق:

يحتوي الترشيح الحلزوني على آلانتوين ، وهو مادة طبيعية تشجع على تجديد الخلايا وإعادة بناء الأنسجة التالفة، كما أنه يحتوي على أنزيمات fibrinolytic التي تساعد في إصلاح الأنسجة التالفة وإعادة بناء الأوعية الدموية.



6. يعزز صحة الجلد:

يمد إفرازات الحلزون البشرة بكميات كبيرة من الفيتامين A و E ، وكذلك الببتيدات والنحاس والزنك والحديد والمنجنيز، وهو ما يعطي للجدل شكلا حيويا، ومشرقا للغاية.



7- يساعد على الإسترخاء:

و أشار خبراء اليابان أن بالرغم من غرابة هذا العلاج إلى أنه يُساعد على الاسترخاء والحلزون المستخدم للعلاج يُربّى بشكل مخصص وصحي ولا يأكل سوى الفواكه والخضار و الجدير بالذكر أنه لا يسبب أي خطورة لأن الحلزون لا يقترب من الأنف و الفم و العينين.



وأفاد خبراء التجميل أن الحلزون يستخدم مرة واحدة على الوجه وبعدها يترك لمدة أربع أيام قبل معاودة استخدامه فهذا يضمن عدم انتقال الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر، بالإضافة إلى أنه خالي من المواد الكيميائية فهو قادر على علاج كل الأمراض الجلدية الشديدة و بشكل طبيعي وطويل الأمد.