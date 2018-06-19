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حوادث

حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:26 م
صورة من الحملة
صورة من الحملة
محمد العيسوى
شنت الأجهزة الأمنية بمركز الحسينية فى محافظة الشرقية، حملة أمنية مكبرة علي مواقف الأقاليم والسرفيس، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكبًا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود.

قاد الحملة اللواء إبراهيم عبدالغفار مفتش فرقة الشمال بالشرقية، والعميد أيمن السلمي مأمور مركز شرطة الحسينية، والنقيب محمود كمال رئيس مباحث الحسينية، والنقيب أحمد سليم معاون المباحث، والنقيب أحمد الشرقاوي معاون مباحث القسم.

ووجه مفتش فرقة الشمال بمساعدة المواطنين، وإقرار التعريفة الجديدة والوقوف أمام جشع وطمع واستغلال بعض السائقين.

وطالب المواطنين، بالإبلاغ فورا على من يستغل الموقف بزيادة الأجرة المكررة ولم يلتزم بتعليمات المحافظة بالتعريفة الجديدة، وإحضار رقم السيارة، الى مكتب رئيس مجلس مدينة المراكز.
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور
حملات أمنية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالشرقية.. صور

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