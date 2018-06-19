شعبة السلع الغذائية تطالب وزير التموين بزيادة هامش الربح الأسبوع المقبل

أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل الحد من تداعيات زيادة أسعار الوقود على تكلفة المنتج النهائي، خاصة مع ارتفاع تعريفة نقل البضائع.



وأضاف كاسب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سيتم مناقشة ارتفاع هامش ربح التجار بواقع 10%، بعد زيادة التكلفة الإنتاجية واللوجستية عقب زيادة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن زيادة هامش الربح لن يؤثر على سعر المنتج النهائى بشكل كبير.



وأوضح أن هامش الربح يختلف من سلعة إلى أخرى وعلى حسب السعر الأساسى، مشيرا إلى وجود منتجات يحتسب هامش ربحها 10 قروش وأخرى 25 قرشا.



ونابع:" البقالون يطالبون برفع هامش الربح، وذلك فى محاولة لتثبيت سعر بعض السلع فى السوق لامتصاص تأثير زيادة أسعار الوقود.



وأشار إلى أنه من المقرر خلال الاجتماع التطرق إلى مناقشة جمعيات النقل المسئولة عن نقل البضائع بين المحافظات وحثها على خفض الزيادة الفعلية لتعريفة النقل فى محاولة لتثبيت سعر السلع ، لافتا إلى أن نسبة ارتفاع النقل تصل إلى 1% إلا أنه سيتم المطالبة بأن تصل إلى نصف فى المائة.