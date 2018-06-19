إحباط تهريب 94 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالبحيرة.. صور



أسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات البنزين لقيام صاحبها بالتصرف في كمية قدرها 55000 لتر بنزين 80، 35000 لتر سولار في السوق السوداء بإجمالي قدرة 90000 لتر لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإضافة إلى ضبط محطة وقود أخرى بناحية بدر لقيام المدير المسئول بتجميع كمية قدرها 4000 لتر بنزين 80 من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع حيث تم التحفظ علي الكمية المضبوطة والتحفظ على سجل الحركة الخاص بالمحطة وتحرير محضر جنحة.



كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط إحدى سيارات النصف نقل المحملة بعدد 160 شيكارة دقيق بلدى مدعم تزن 8 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنحة ضد صاحب السيارة والسائق لقيامهم بإثارة الشغب وإثارة الجمهور ومحاولة التعدي على الحملة وتم عمل ضبط وإحضار للمتهمين.



نجح مفتشو مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس كمال راشد فى إحباط أكبر محاولة لتهريب 94 ألف لتر مواد بترولية و8 أطنان دقيق بلدى مدعم للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى والمهندس سمير البلكيمى رئيس الرقابة التموينية.وكان رجال إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس أحمد ضيف الله قد شنوا حملة مكبرة بمركز بدر للرقابة على محطات وقود السيارات والتصدى لتجار السوق السوداء.