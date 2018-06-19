محافظ الأقصر يضبط 11 أسطوانة بوتاجاز ناقصة.. صور



وتفقد محافظ الأقصر خلال جولته عددا من مستودعات البوتاجاز بالعديسات قبلى بمركز الطود، والكيمان بمركز إسنا، والديمقراط بمركز أرمنت، للتأكد من استلام الحصص بالكامل والالتزام بالأسعار الجديدة.



وتابع المحافظ جولته المفاجئة بتفقد مواقف سيارات الأجرة بقرية الشغب ، وموقف إسنا، واطمئن من المواطنين على الالتزام بالتعريفة الجديدة.



وشدد محافظ الأقصر على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومواقف السيارات ومحطات الوقود، لضبط الأسعار ومواجهة أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات والأسعار الجديدة للمواد البترولية ومراجعة كافة المقررات التموينية.



وطالب محمد بدر، المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار أو السائقين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص أي مخالفات بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية أو أسعار الوقود، حيث تم تخصيص رقم (2374903 /095 ) التابع لغرفة العمليات بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، وتخصيص خط ساخن للإدارة العامة للمرور بالأقصر 01226888809.



رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، وعدد من مفتشى التموين، ومحمد السيد سليمان رئيس مركز إسنا.



قام محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تم ضبط 11 أسطوانة بوتاجاز ناقصة الوزن بإجمالى 8 كيلو و450 جرام أى ما يعادل نقص 768 جم للأسطوانة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.