تعرف على قرارات مرتضى منصور عقب زيارة وزير الرياضة



وأوضح أنه يتطلع من الوزير الجديد التخلص من "ثعابين" خالد عبد العزيز الوزير السابق، وأعلن مرتضى منصور تراجعه عن قرار إيقاف عضويات الشباب والرياضة المستثناة.



وأوضح أنه بمناسبة زيارة الوزير يرحب بالتعاون مع محمود الخطيب رئيس الأهلي برعاية وزير الشباب والرياضة وطالب بعدم الإساءة لتركي آل الشيخ عبر الفيس بوك من قبل بعض الشباب.



وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مقر النادي الأبيض اليوم وقام بجولة تفقدية برفقة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الدكتور أشرف صبحي بطل من أبطال الكاراتيه ودكتور في كلية التربية الرياضية.