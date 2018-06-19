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كأس العالم

تريزيجيه يهدر هدف التقدم لمصر فى شباك روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:22 م
تريزيجية من مباراة
تريزيجية من مباراة مصر وروسيا
محمد سمير
أهدر محمود حسن ترزيجيه لاعب منتخب مصر فرصة إحراز الهدف الأول فى شباك منتخب روسيا خلال المباراة التى تجمع بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال.

ونجح منتخب مصر فى الضغط على الدب الروسى حتى اخطاء الدفاع الروسى ليعطى الكرة الى تريزيجه ليسددها برعونة بجانب المرمى فى الدقيقة 16 من الشوط الأول .

بدأ اللقاء بامتلاك الفراعنة الكبار الكرة فى منتصف الملعب وكاد احمد حجازى ان يكلف منتخب مصر فرصة خطيرة في الدقائق الأولى، بعد أن قام لاعب روسيا بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت قدم مدافع مصر الى خارج المرمى.

اعتمد منتخب مصر على تضييق المساحات على الدب الروسي وسدد أحد مهاجمى روسيا كرة قوية فى الدقيقة الرابعة تصطدم بجسم محمد النني تتحول الى ضربة ركنية وتالق محمد الشناوى حارس الفراعنة فى امساك إحدى الكرات الخطيرة.

قام المنتخب الروسي بمحاصة الفراعنة الكبار فى منتصف الملعب وشن لاعبوه العديد من الهجمات على مرمى محمد الشناوى دون فاعلية فيما لم ينجح عبدالله السعيد فى امداد محمد صلاح بالتمريرات داخل منطقة الجزاء للدب الروسي.

غابت خطورة مروان محسن مهاجم الفراعنة على مرمى روسيا ولم يظهر على مدار عشر دقائق فى مجريات اللقاء وجرت محاولات من جانب محمد صلاح لاختراق الدفاعات الروسية فى الدقيقة 12.

ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بتشكيلة ضمت كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد النني ومــحــمــد صــلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن.

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