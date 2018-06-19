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كأس العالم

وزير الرياضة من نادي الزمالك: سأحل كافة مشاكل الأندية المصرية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:32 م
صدى البلد
ملك موسي
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بزيارة نادي الزمالك لافتا إلى أن الزمالك والأهلي قطبا الكرة المصرية.

وشدد أن الزمالك مؤسسة عالمية على أراضي مصرية موضحا أنه زار اللجنة الأولمبية واستاد القاهرة والنادي الأهلي.

وأوضح أنه سيسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه الأندية المصرية، وسيقوم بزيارة ناديي المصري والإسماعيلي.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مقر النادي الأبيض اليوم وقام بجولة تفقدية برفقة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

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