تعرف على القطاعات الرائدة في إحداث نمو التنمية المستدامة

ترتكز خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 /2019- 2021 /2022) على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المرتفع.





وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القطاعات التي حققت إنتاجاً عالياً هم قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الاستخراجات، وتجارة الجملة والتجزئة ،بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات.



