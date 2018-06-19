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كأس العالم

مباراة مصر وروسيا .. 30 دقيقة .. الشناوي يتألق ورقابة لصيقة على محمد صلاح..صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:32 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
يسري غازي
شهدت النصف ساعة الأولى من لقاء منتخب مصر وروسيا تعادلا سلبيا وفرض لاعبو الدب الروسي رقابة لصيقة على محمد صلاح وتألق محمد الشناوى حارس الفراعنة الكبار فى المباراة المقامة على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال.

بدأ اللقاء بامتلاك الفراعنة الكبار الكرة فى منتصف الملعب وكاد احمد حجازى ان يكلف منتخب مصر فرصة خطيرة في الدقائق الاولى بعد ان قام لاعب روسيا بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت قدم مدافع مصر الى خارج المرمى.

اعتمد منتخب مصر على تضييق المساحات على الدب الروسي وسدد أحد مهاجمى روسيا كرة قوية فى الدقيقة الرابعة تصطدم بجسم محمد النني تتحول الى ضربة ركنية وتالق محمد الشناوى حارس الفراعنة فى امساك إحدى الكرات الخطيرة.

وأهدر مروان محسن فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الاول عقب تلقيه كرة من ضربة ركنية سددها برأسه الى جوار الحارس الروسي وسدد تريزيجيه كرة قوية تمر الى خارج المرمى في الدقيقة 14.

وتألق محمد الشناوى فى الزود عن مرماه وأمسك بإحدى الكرات من أمام أقدام أحد لاعبى المنتخب الروسي فى الدقيقة 19 ونجح حارس الفراعنة فى منع هجمة خطيرة فى الدقيقة 25 وأمسك الكرة من فوق رأس مهاجم الدب الروسي.

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