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كأس العالم

مباراة مصر وروسيا .. شوط أول سلبي وصلاح يهدر هدفين..صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:48 م
محمد صلاح من مباراة
محمد صلاح من مباراة مصر وروسيا
يسري غازي
أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام روسيا فى المباراة المقامة على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال.

بدأ اللقاء بامتلاك الفراعنة الكبار الكرة فى منتصف الملعب وكاد احمد حجازى ان يكلف منتخب مصر فرصة خطيرة في الدقائق الاولى بعد ان قام لاعب روسيا بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت قدم مدافع مصر الى خارج المرمى.

اعتمد منتخب مصر على تضييق المساحات على الدب الروسي وسدد أحد مهاجمى روسيا كرة قوية فى الدقيقة الرابعة تصطدم بجسم محمد النني تتحول الى ضربة ركنية وتالق محمد الشناوى حارس الفراعنة فى امساك إحدى الكرات الخطيرة.

وأهدر مروان محسن فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الاول عقب تلقيه كرة من ضربة ركنية سددها برأسه الى جوار الحارس الروسي وسدد تريزيجيه كرة قوية تمر الى خارج المرمى في الدقيقة 14.

وتألق محمد الشناوى فى الزود عن مرماه وأمسك بإحدى الكرات من أمام أقدام أحد لاعبى المنتخب الروسي فى الدقيقة 19 ونجح حارس الفراعنة فى منع هجمة خطيرة فى الدقيقة 25 وأمسك الكرة من فوق رأس مهاجم الدب الروسي.

وفى الدقيقة 33 نجحت الدفاعات الروسية فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة التى أرسلها عبدالله السعيد الى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء تتحول إلى ضربة ركنية وسدد مروان محسن كرة قوية برأسه امسكها بسهولة الحارس الروسي فى الدقيقة 38.

وأضاع محمد صلاح هدفا فى الدقيقة 40 بعدما تلقى تمريرة من مروان محسن سددها بقوة تمر الى جزوار مرمى الحارس الروسي لتضيع فرصة التقدم للفراعنة.

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