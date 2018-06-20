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كأس العالم

تاباريز يطالب بـ الصبر على لويس سواريز

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد سمير
طالب مدرب منتخب أوروجواي أوسكار واشنطن تاباريز، لاعبيه بالـ"الصبر" على مهاجمه لويس سواريز الذي لم يكن حاسما في أولى مباريات الفريق اللاتيني بمونديال روسيا 2018 التي فاز بها على نظيره المصري (1-0).

وقال تاباريز في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الاسبانية أمس الثلاثاء "ربما سواريز لم يقدم مباراة كبيرة أمام مصر، ولكن امكانياته لا تقبل الشك.

وأكد المدرب المخضرم (71 عاما)، وهو أكبر مدربي المونديال الحالي والثاني في تاريخ البطولة العالمية، أن أسلوب لعب الجهاز الفني الذي يقوده يعتمد على إظهار "الصبر والتفاهم والدعم للاعبين في اللحظات التي يكون فيها اللاعب نفسه هو أكثر الغاضبين على مستواه ".

وأوضح أوسكار أن واجبه كمدير فني هو نقل "الكثير من الهدوء" لكل لاعب، وخصوصا سواريز الذي سيخوض مباراته الدولية رقم 100 الأربعاء أمام منتخب السعودية في ثاني جولات المجموعة الأولى لكأس العالم في روسيا.

وأضاف تاباريز أنه منذ مشاركته في منتخبات الفئات العمرية "كان سواريز لاعبا حاسما في معظم المباريات" التي خاضها بقميص السيليستي.

وتابع أن " نجم فريق برشلونة الإسباني "سجل أهدافا كثيرة مهمة وأعطى تمريرات حاسمة كثيرة" مع أوروجواي.

وأوضح تاباريز أن كأس العالم جمع الكثير من أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية، وأن بعضهم "ظهر في الجولة الأولى"، في إشارة لكل من كريستيانو رونالدو ودييجو كوستا وهاري كين، والبعض الاخر لم يظهر .. المهاجمين يعيشون فترات "إيجابية وسلبية"، ولكن ذلك لا يعني أن تصبح امكانياتهم وقوتهم محل شك، لأنهم "لاعبون كبار وحاسمون".

وفيما يخص لقاء الغد أمام المنتخب السعودي الذي يقوده المدرب خوان أنطونيو بيتزي، حذر تاباريز أن "الهزائم تعلم أكثر بكثير من الانتصارات".

وأكد "لا أنتظر منافسا يسهل لنا الأمور، بل سيحاول أن يحسن من موقفه"، وذلك في إشارة لخسارة السعودية في مباراة الافتتاح أمام البلد المضيف، روسيا، بخماسية نظيفة بعد أداء هزيل على كافة المستويات.

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