أحداث السرايا تعمق الخلاف الفلسطيني.. فتح تتهم حماس بالمسؤولية.. والحركة ترد: قدمنا كل التسهيلات

خلافات قوية بين فتح وحماس بسبب أحداث ساحة السرايا

فتح تتهم عناصر حماس بالضلوع في إفشال الفعالية

حماس تنفي الاتهامات وتؤكد تعاونها لإنجاح المسيرة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تقاطع حماس

منتدى الإعلاميين يطالب باحترام حرية العمل الصحفي





تسبّبت أحداث ساحة السرايا المؤسفة التي وقعت بالأمس في تعميق الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. جاء ذلك بعدما خرجت جماهير كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، في مسيرة حاشدة، للتظاهر ضد العقوبات المفروضة على قطاع غزة، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. وخرجت المسيرة ضمن فعالية "حراك الأسرى لإنهاء الانقسام"، وللمطالبة بوقف العقوبات التي تفرض على قطاع غزة.





اتنهت الفعالية بعراك بالأيدي واعتداء على المشاركين وعلى الصحفيين الذين ذهبوا لتغطية الفعالية، بل وتم منعهم من تغطيتها.





وجهت حركة فتح اتهامات لحركة حماس بإقحام عناصرها وسط الاعتصام في ساحة السرايا، لحرف البوصلة والهتاف ضد التيار الجارف من الحضور، وأكدت حركة فتح على أن مخطط حماس قد فشل وانفضح تماما، وقالت الحركة إن موقف حماس يوضح أنها لا تريد الوحدة ولا إنهاء الانقسام، وإنما تبحث عن وسائل ضغط لدفع المجتمع الدولي لفصل غزة تحت حجة الوضع الانساني.





وأكدت الحركة على لسان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم أن هذا الإعتداء الذي طال الأسرى بما يمثلونه من حالة إجماع وطني إنما يأتي كتعبير على استهتار حماس بكل قيم شعبنا ومحرّماته الوطنية، وهو في الوقت ذاته تعبير عن العقلية التي تحكم قيادة حماس في تعاملها اليومي مع المناضلين من شعبنا بغض النظر عن انتمائهم السياسي والتنظيمي.





ومن جهته قال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، إن الاعتداء على المشاركين وتخريب المنصة وتمزيق الشعارات التي تطالب بالوحدة وإسقاط الانقسام قد أصاب عناصر حماس في مقتل وأوجعهم، لأن هتافات الوحدة تتنافى مع توجهاتهم وثقافتهم، مؤكدا أن الوحدة الحقيقية هي أقرب الطرق للخلاص من الوضع الراهن لكل الشعب الفلسطيني، ويقربنا من الحرية والاستقلال.





وتساءل القواسمي أين صوت بعض المنظمات والمؤسسات التي أشهرت بياناتها ضد السلطة؟ أم أن التعليمات للبعض الضغط على السلطة والقيادة فقط لموقفها مما يسمى صفقة القرن؟ وإلا كيف نفسر التحرك الامريكي الاسرائيلي المدعوم من البعض لما يسمى كذبا "إنقاذ غزة" والحقيقة فصل غزة وتمرير صفقة القرن التي يقف أمام تمريرها الرئيس محمود عباس وحركة فتح ببسالة وشجاعة.





ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني للحذر مما يخطط لهم من محاولات زعزعة الشعب الفلسطيني من الداخل لتمرير صفقة العار، ودعا حماس الى الارتقاء لمستوى التحديات والاعلان الفوري عن إنهاء حالة الانقسام وتسليم الحكومة العمل في القطاع.





وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة بيانا قالت فيه إنها قدمت كافة التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين، في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها.





ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، قوله إنه أثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها. وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقًا، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية، والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها. وأشارت الوزارة أنها ستتابع ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة.





لم تتوقف ردود الأفعال عند القوى السياسية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل امتدت إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي أصدرت بيانا أعلنت فيه مقاطعة شاملة لأخبار حركة حماس وتشكيلاتها.





ووجهت النقابة دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام إلى فرض مقاطعة شاملة لأخبار حركة حماس وتشكيلاتها حتى اشعار آخر"، داعية إلى "الامتناع عن تغطية أية تصريحات لقادة حركة حماس حول الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من التغطية، مطالبة "كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية الى الالتزام بهذا القرار.





وأكدت النقابة ان " اعتداء عناصر من حركة حماس وتشكيلاتها الامنية على الصحفيين الذين كانوا يغطون فعالية تطالب بإنهاء الانقسام ورفع الحصار ووقف الاجراءات ضد ابناء غزة هو عمل مشين ومدان، ويأتي في سياق نهج قمعي متواصل ضد الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي".





في السياق ذاته أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته للاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني خلال تغطية اعتصام سلمي نظمته مفوضية الأسرى والمحررين أمس في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مطالبًا بفتح تحقيق في الحادث.





وأكد المنتدى على ضرورة محاسبة كل من تورط في الاعتداء على صحفيين، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الاعتداء.



