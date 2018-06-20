مدرب السنغال: سيطرنا على مباراة بولندا ونجحنا في تحقيق الفوز

صرح أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، إن فريقه سيطر على مباراته مع بولندا، اليوم، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم ونجح فى تحقيق الفوز.



وأضاف سيسيه لموقع "فيفا" الرسمي: "انتصارنا اليوم يعني دخول بطولة كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، ولكننا نعرف أننا سنواجه مباراة صعبة ضد المنتخب الياباني في الجولة المقبلة".



وقال "أضمن بأن أفريقيا بالكامل تساند السنغال، تلقيت اتصالات من كل مكان، ونفخر بتمثيل قارتنا".



وتلعب السنغال في المجموعة الثامنة مع بولندا وكولومبيا واليابان.