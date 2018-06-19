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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:03 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
حرص اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعة مجريات مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي أمام إحدى الشاشات العملاقة بنادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد.

كان أحمد البحيري امين صندوق النادي استقبل الغضبان مع صافرة بداية المباراه وسط ترحيب من أعضاء النادي لمشاركة المحافظ لهم متابعة فاعليات المباراة .

رافق المحافظ المهندس كامل ابوزهرة سكرتير عام المحافظة و عدد من القيادات التنفيذية و الأمنية ورئيس مجلس المدينة .

وتمنى الغضبان التوفيق للمنتخب المصري و الفوز اليوم لاسعاد ملايين المصريين خاصة عقب عودة نجم مصر محمد صلاح .
محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر أمام شاشة عملاقة.. شاهد

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