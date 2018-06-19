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كأس العالم

حسن المستكاوي عن مباراة مصر وروسيا: أعصابنا على نار

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:00 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
‏أعرب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن قلقه بعد مرور الشوط الأول من مباراة مصر مع روسيا، بالتعادل السلبي، قائلا:" أعصابنا على نار"، مشيرا إلى أن الشوط الأول ظهرت به فرصة واحدة للهدف تمثلت في محاولة تريزيجيه.

‏‎وغرد المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "مصر_روسيا، لنا فرصتان واحدة تريزيجيه والتانية لفة عبقرية لصلاح .. الروس بيلعبوا بعرض الملعب .. أعصابنا نار".

وضمت تشكيلة المنتخب التي وضعها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بتشكيلة كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد صلاح، محمد النني، علي جبر، طارق حامد، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، محمود حسن، مروان محسن، أحمد فتحي، عبد الله السعيد.

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