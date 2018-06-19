حنان مطاوع: سعيدة بعودة والدتى فى طايع

أكدت الفنانة حنان مطاوع سعادتها بعودة والدتها الفنان سهير المرشيدى إلى العمل الدرامى مرة أخرى من خلال مسلسلها الجديد " طايع " , والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى.



وأكدت " مطاوع " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن والدتها تعد إضافة إلى أى عمل فنى تشارك فيه, مؤكدة أنهم كانوا سعداء بالتعاون مع فريق عمل المسلسل وشركة الإنتاج, الذين قدروا مشوارها الفنى, وقدموا عملا فنيا مميزا حاز على إعجاب المشاهدين.



مسلسل "طايع" بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل، وسلوى محمد علي، وصبا مبارك، وسهير المرشدي، ومحمد علي، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف خالد دياب وإنتاج شركة "ماجنوم" لرامي إمام وهشام تحسين.