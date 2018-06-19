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كأس العالم

الفيفا: هدف أحمد فتحي هو أول هدف عكسي لمصر في كأس العالم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:58 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن الحساب الرسمي الاتحاد العام لكرة القدم "فيفا"، عبر موقع تويتر، أن هدف لاعب منتخب مصر أحمد فتحي هو أول هدف عكسي لمصر في كأس العالم، ويصنف الخامس في روسيا.

وجاءت التغريدة: ‏"هدف فتحي كان أول هدف عكسي لمصر في ‎#كأس_العالم والخامس في ‎#روسيا2018 "، وتفاعل مع التغريدة عدد من الجماهير الذين أبدوا استياءهم من الهدف واحرازه لروسيا بدلا من دخوله مرماهم.

وضمت تشكيلة المنتخب التي وضعها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد صلاح، محمد النني، علي جبر، طارق حامد، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، محمود حسن، مروان محسن، أحمد فتحي، عبد الله السعيد.

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