الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

ذكرت مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، سيعلنان مساء اليوم انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخطوة تأتي بسبب عدم إدخال أي إصلاحات على سياسات المجلس المناهضة لإسرائيل، بحسب زعم المسؤولين الأمريكيين.



وكانت الولايات المتحدة قد هددت أكثر من مرة بالانسحاب من المنظمة الأممية إذا لم يطرأ أي تغيير على سياساته تجاه إسرائيل.

