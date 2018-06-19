هنيدي بعد هدف محمد صلاح: تغلبنا على عقبة مجدي عبد الغني

نشر الفنان محمد هنيدي صورة ساخرة من نجم منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر عقب إحراز محمد صلاح الهدف الأول في مرمى روسيا، ليكون مجدي عبد الغني ليس المصري الوحيد الذي حقق هدفا في مباريات مصر بكأس العالم.



وجاءت تغريدة هنيدي، "كدة تغلبنا على أول عقبة"، واضعا صورة مجدي عبد الغني حزينا بداخل الملعب، وأمامه لاعبي منتخب مصر.



وضمت تشكيلة المنتخب التي وضعها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بتشكيلة كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد صلاح، محمد النني، علي جبر، طارق حامد، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، محمود حسن، مروان محسن، أحمد فتحي، عبد الله السعيد.

