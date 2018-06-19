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أخبار العالم

إيران تحتفي بالجاسوس الإسرائيلي رغم نفي عمله لصالحها

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:14 م
جونين سيجيف
جونين سيجيف
حسام رضوان
بعد اعتقال "الشاباك" الإسرائيلي وزير الطاقة السابق جونين سيجيف، بتهمة مساعدة العدو خلال الحرب والتجسس لصالح إيران، نشرت وكالة أنباء "فارس الإيرانية، تقريرا عن قضية سيجيف بعنوان "أخطر قضايا التجسس في تاريخ إسرائيل.. الاستخبارات الإيرانية جنّدت وزيرا"، والتي اعتبرتها صفعة كبيرة للمنظومتين الأمنية والسياسية لإسرائيل، حيث طال اختراقها شخصية سياسية كبيرة مثل الوزير السابق.

ونقلت عن موقع "واللا" الإسرائيلي أن الشاباك قال إن سيجيف الذي عاش في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، تم نقله إلى إسرائيل بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعدما رفضت غينيا السماح له بالدخول إلى أراضيها بسبب ماضيه الإجرامي.

وأضافت أن الشاباك اعتقله فور وصوله وتم استجوابه بعد ورود معلومات حول الاشتباه في مداومته على التواصل مع مسئولي المخابرات الإيرانية ومساعدتهم في أنشطتهم ضد إسرائيل، واتضح أن المخابرات الإيرانية تمكنت من تجنيده.

واعتبرت الوكالة أن هذه القضية تعد إنجازا هائلا لإيران، وأشارت إلى قول معلق الشؤون العسكرية إن هذه القضية تسلط الضوء على الحرب السرية الدائرة يوميا بين المخابرات الإسرائيلية بكل تفرعاتها والمخابرات الإيرانية، والتي وصفها بأنها حرب عقول على طول كل الجبهة فتشغيل وزير سابق على مدى ست سنوات أمر لم نره من قبل.

وعلى الرغم من الاحتفاء الواضح للوكالة الإيرانية، نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في مؤتمر صحفي بطهران وجود علاقة بين المخابرات الإيرانية وسيجيف.

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