ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: مجهودات الدولة ساهمت في زيادة إنتاج الثروة السمكية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
محمود محسن
أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بتحرك الدولة المصرية في الاهتمام بالثروة السمكية بالقيام بمشروعات افتتاح لعدد من المزارع السمكية الجديدة والتي تساهم في زيادة إنتاج مصر من الأسماك.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اهتمام الدولة بالبحيرات وعلى رأسها بحيرات "المنزلة والبرلس" وتحويلها من مناطق كبؤر للإجرام إلى مكان أمن والاستفادة منها لزيادة الثروة السمكية مشيرا إلى أن الدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية مع وزارة الزراعة ساهم بشكل كبير أيضا. 

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه لدينا في مصر عدد كبير من المصادر المائية التي تساعدنا على زيادة الثروة السمكية وتساعدنا أيضا على التصدير للخارج فلدينا البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل والبحيرات مؤكدا على أنه ننتظر تلك النهضة فى المجال.

يذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة قد أعلنت عن إن إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك وصل حاليًا إلى مليون و822 ألف طن لأول مرة وأن العام الحالى يتوقع أن نصل إلى 2.1 مليون طن.

ترشيحاتنا

شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا

نبيل الحلفاوي بعد سفر الفنانين لروسيا: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

مدرب السعودية: سنلعب أمام أوروجواي بقوة وبروح قتالية من أجل المنافسة

تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

حسام حسن: لن أتردد في الموافقة على تدريب منتخب مصر .. فيديو

كوبر يرحل عن منتخب مصر بعد خسارة روسيا

ياسمين عبد العزيز شاهدت مباراة مصر وروسيا من داخل الاستاد

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

إبراهيم عبد الجواد يفتح النار على منتخب مصر بعد الهزيمة من روسيا

المستكاوي: رغم كفاءة المنتخب الروسي لن يتمكن من الفوز باللقب

السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

تشيرشيف رجل مباراة روسيا ومصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟