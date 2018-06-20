نقيب الفلاحين: مجهودات الدولة ساهمت في زيادة إنتاج الثروة السمكية

أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بتحرك الدولة المصرية في الاهتمام بالثروة السمكية بالقيام بمشروعات افتتاح لعدد من المزارع السمكية الجديدة والتي تساهم في زيادة إنتاج مصر من الأسماك.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اهتمام الدولة بالبحيرات وعلى رأسها بحيرات "المنزلة والبرلس" وتحويلها من مناطق كبؤر للإجرام إلى مكان أمن والاستفادة منها لزيادة الثروة السمكية مشيرا إلى أن الدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية مع وزارة الزراعة ساهم بشكل كبير أيضا.





وتابع نقيب عام الفلاحين أنه لدينا في مصر عدد كبير من المصادر المائية التي تساعدنا على زيادة الثروة السمكية وتساعدنا أيضا على التصدير للخارج فلدينا البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل والبحيرات مؤكدا على أنه ننتظر تلك النهضة فى المجال.



