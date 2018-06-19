نائب يهاجم محافظ البحيرة: أهدرت أكثر من 140 مليون جنيه

قال النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باستجواب الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ما أسماه تسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل مستحقات مالية للدولة بمحافظة البحيرة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه.



وقال الحناوي فى اول استجواب للحكومة الجديدة قبل ان تطرح برنامجها امام مجلس النواب، ان ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظة البحيرة يؤكد ان هناك مخالفة مالية متمثلة في عدم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وفتوى مجلس الدولة بشأن حصر الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين او لجنتين لإدارة المشروعات والحسابات المقامة بالمحافظات لما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكبار العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة وإحدى الوحدات المحلية بمقدار 858 الف جنيه.



وأضاف انه تم قيد مبلغ 41 مليونا و 516 الف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات بدون وجه حق طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن مجموعات وهمية وتقديرات جرافية، وأنه تمت مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزادات بإرساء مزاد على متزايد بعينه مع العلم بأن العطاء كان 600 الف جنيه فقط وتم رسو المزاد عليه بقيمة 605 آلاف جنيه في حين أن هناك مزادات أخرى مساحة أرض اقل تمر رسوها بمبالغ اضعاف هذا المبلغ.



ولفت إلى أن المخالفات تضمنت تحصيل مبلغ 96 مليونا و 188 الف جنيه ‏وإرجاء قيده طرف شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لتركيب عدادات الانارة ولوحداتها بالمحافظة واصرار محافظ البحيرة على عدم تشكيل لجنة للبت في هذا الموضوع حتى الان مما يعد إهدارا للمال العام مطالبا بإحالة المخالفين للنيابة العامة.

