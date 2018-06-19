هنيدى: كان نفسنا نفرح إن اللعنة انتهت

أعرب الفنان محمد هنيدى عن حزنه بعد هزيمة المنتخب المصرى أمام المنتخب الروسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2018.



وكتب هنيدى على صفحته الشخصية توير "كان نفسنا نفرح ان اللعنة انتهت .. بس قدر الله وما شاء فعل".



تغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

