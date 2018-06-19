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كأس العالم

البزاوي: شكرا للمنتخب المصري على الروح

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:13 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أعرب الفنان محمود البزاوي عن حزنه من خسارة منتخب مصر أمام روسيا في مباراة اليوم ضمن المجموعة الأولى من مونديال 2018.

وغرد البزاوي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "دايما عندنا امل و دايما طموحنا بيغلب الواقع عشان كدة كسرتنا بتكون نكسه .. شكرا للمنتخب المصري على الروح والصعود وياريت نبدأ بشكل واقعي للصعود لمونديال ٢٠٢٢".

تغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، على حساب المنتخب المصري.

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