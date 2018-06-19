ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

تعليق مؤثر من جدو بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:15 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق عن حزنه لهزيمة المنتخب المصري أمام روسيا، مؤكدا أن الفراعنة كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل. 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" كان فى الإمكان أفضل مما كان.. لكن لازم نعترف أنا هناك فارق كبير جدا فى الإمكانيات التكتيكية والفنية وخصوصا البدنية بين المنتخبات الأوربية واللاتينية وبين منتخباتنا العربية ...الموهبة وحدها لا تكفي".

يذكر أن المنتخب المصري هزم بثلاثية مقابل هدف في ثاني لقاءات المنتخب المصري بمونديال روسيا ٢٠١٨

ترشيحاتنا

نجوم الفن والرياضة يشجعون المنتخب باستاد مباراة مصر وروسيا.. شاهد

مباراة مصر وروسيا .. الدب الروسي يحاصر الفراعنة ومروان محسن يهدر هدفا ..صور

عاجل.. انطلاق مباراة مصر وروسيا بث مباشر

مباراة مصر وروسيا .. محمد صلاح يسجل هدف الفراعنة الأول من ركلة جزاء

تابع لايف مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم 19-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

الحارس الكولومبي موندراجون: آمل ألا يحطم الحضري رقمي القياسي

مفاجأة.. استبعاد عصام الحضري من معسكر المنتخب بعد مواجهة روسيا

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

أروى جودة تستنجد بدعوات أمهات مصر للفراعنة

مباراة مصر وروسيا تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الحضور الجماهيري

بث حي HD كورة لايف مصر بث مباشر| مباراة مصر وروسيا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مصر وروسيا

مباراة مصر وروسيا .. 30 دقيقة .. الشناوي يتألق ورقابة لصيقة على محمد صلاح..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة منتخبي مصر وروسيا
روسيا تهزم مصر بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ 16 في المونديال .. فيديو وصور
مباراة مصر وروسيا .. محمد صلاح يسجل هدف الفراعنة الأول من ركلة جزاء
مباراة مصر وروسيا .. دزيزيا يسجل الهدف الثالث فى مرمى الفراعنة
شاهد.. أحمد فتحي ينهي أسطورة مجدي عبد الغني بهدف في شباك المنتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟