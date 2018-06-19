تعليق مؤثر من جدو بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

أعرب محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق عن حزنه لهزيمة المنتخب المصري أمام روسيا، مؤكدا أن الفراعنة كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" كان فى الإمكان أفضل مما كان.. لكن لازم نعترف أنا هناك فارق كبير جدا فى الإمكانيات التكتيكية والفنية وخصوصا البدنية بين المنتخبات الأوربية واللاتينية وبين منتخباتنا العربية ...الموهبة وحدها لا تكفي".



يذكر أن المنتخب المصري هزم بثلاثية مقابل هدف في ثاني لقاءات المنتخب المصري بمونديال روسيا ٢٠١٨