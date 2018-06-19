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كأس العالم

روسيا تعادل رقم إيطاليا في كأس العالم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:02 م
صدى البلد
محمد سمير
حقق المنتخب الروسي رقما مميزا، في المباراة الجارية ضمن نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وتقول شبكة "أوبتا" للاحصائيات، إن المنتخب الروسي سجل 8 أهداف في أول مباراتين في بطولة كأس العالم، ليعادل رقم المنتخب الإيطالي 1934، كأكبر عدد أهداف للمنتخب صاحب الأرض في أول لقائين.

ويتقدم المنتخب الروسي على نظيره المصري بثلاثية نظيفة لهدف حتى الآن، وفاز في اللقاء الأول على السعودية بخماسية نظيفة.

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